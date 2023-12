Il prete non dà la comunione ai ritardatari in chiesa. E scoppia la polemica

Arriva in ritardo e il parroco non le avrebbe dato la comunione, la fedele accusa poi il prete e avvisa immediatamente il vescovo. E’ accaduto domenica 24 dicembre alla messa della mattina presso la chiesa del Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant'Egidio all’Orciolaia nell’immediata periferia di Arezzo. Il parroco, don Danilo, 45 anni, arrivato dal Valdarno pochi mesi fa a dirigere la parrocchia, secondo il racconto della donna, non avrebbe fatto l’omelia dopo il vangelo ma avrebbe pronunciato prima frasi polemiche contro chi era entrato in chiesa dopo l’avvio della messa rifiutandosi poi di dare la comunione ai ritardatari e non solo alla signora, una 50enne della zona. La donna, dopo aver protestato sui social «il prete rock che canta ma non da la comunione a chi arriva in ritardo" ha successivamente avvisato il vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca recandosi poi in un’altra chiesa di Arezzo per la messa. Il caso è in attesa di sviluppi, al momento non sono state prese posizioni ufficiali dalla diocesi. Don Danilo in passato era stato al centro di una polemica sulle Unioni civili tanto da essere bannato da Facebook.

Il vescovo: "La Chiesa deve accogliere"

"Dispiace per tutto quello che è successo perché noi come chiesa siamo una comunità che accoglie e dispiace che qualcuno non si sia sentito accolto». Lo ha detto il vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Andrea Mugliavacca in merito all’episodio di una fedele che arrivata tardi la mattina del 24 dicembre alla messa nella chiesa di Sant'Egidio all’Orciolaia di Arezzo si è vista rifiutare la comunione dal parroco don Danilo. «Io ho parlato con don Danilo. La questione è legata ad una situazione particolare per come l’ha valutata lui. Quindi non da estendere ad un modo di fare perché già in un cammino e un dialogo precedente con don Danilo si è valutato e sottolineato questa importanza dell’accoglienza delle persone e della comunione che va data a coloro che vanno a chiederla e a riceverla». Il vescovo ha rilasciato il commento in occasione dell’inaugurazione della restaurata facciata della chiesa del piccolo borgo di Oliveto nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo) dopo il crollo dell’agosto 2022. «Sono orgoglioso che si sia arrivati al ripristino - ha concluso Migliavacca - dopo appena un anno e al recupero di un punto di riferimento per l'intero paese».