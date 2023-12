Israele: "Attaccati su 7 fronti, abbiamo reagito su 6". Interrotte tutte le telecomunicazioni a Gaza

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato che Israele si trova nel mezzo di una guerra su sette diversi fronti, una guerra lunga e dura che avrà un prezzo alto. «Siamo in una guerra in più arene, siamo attaccati da sette settori diversi: Gaza, Libano, Siria, Israele, Iraq, Yemen e Iran», ha detto Gallant alla Commissione Affari Esteri e Difesa secondo quanto riferisce il Jerusalem Post.

«Abbiamo già reagito e agito in sei di questi fronti, e qui lo dico nel modo più esplicito: chiunque agisca contro di noi è un potenziale bersaglio, non esiste immunità per nessuno. Lo Stato di Israele saprà cosa fare, il sistema di sicurezza è in fase di preparazione, la realtà in cui siamo attaccati e trattenuti è corretta secondo il nostro giudizio e i risultati a Gaza sono visti e compresi da tutti. Coloro che vedono in particolare sono Hamas, l’Iran e Hezbollah».

«Voglio dirvi che questa è una guerra lunga e dura. Essa ha un prezzo, un prezzo elevato, ma la sua giustificazione è la più alta possibile», ha inoltre affermato Gallant. «Siamo stati brutalmente e barbaramente attaccati per scoraggiarci dal vivere qui. Dobbiamo chiarire che chiunque farà un gesto del genere verrà punito. Che ci vorranno mesi o che ci vorranno anni, questa faccenda deve essere chiusa».

Intanto la società palestinese di telecomunicazioni Paltel ha annunciato un nuovo taglio delle telecomunicazioni nella Striscia di Gaza, il quarto dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre. «Siamo spiacenti di annunciare un’interruzione totale delle telecomunicazioni fisse e dei servizi internet (...) nella Striscia di Gaza a causa del protrarsi dell’aggressione», ha dichiarato la società in un comunicato, aggiungendo che le sue squadre di tecnici "stanno lavorando per ripristinare i servizi nonostante la pericolosità delle condizioni sul terreno». (ANSA-AFP).