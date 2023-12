Prosegue la scia di sangue sulle strade. Morti e feriti nel giorno di Santo Stefano

Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 366, che collega le marine di San Cataldo a San Foca. La vittima è Daniele Lo Deserto, di 62 anni. Era a bordo di una Fiat Punto condotta dalla moglie di 68 anni. L'auto, per circostanze da chiarire, è uscita di strada ed è finita contro il tronco di un ulivo. Per l’uomo non c'è stato nulla da fare; la donna, invece, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nel Piacentino morta una di 81 anni, gravemente ferito il marito

Una donna di 81 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto vicino a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. Era a bordo dell’auto condotta dal marito, coetaneo, quando la vettura è improvvisamente uscita di strada finendo contro un ponticello in cemento. La donna è morta sul colpo, l’uomo è invece rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola stanno accertando le cause e la dinamica dell’incidente.