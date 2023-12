Drammatico scontro auto-furgone nel Frusinate, morto allievo finanziere di 23 anni

Un giovane allievo finanziere di 23 anni è deceduto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto alla periferia di Ferentino, lungo la provinciale Pietra Bianca. L’auto con il militare alla guida e diretto a Bari, dove frequentava la scuola allievi delle Fiamme Gialle, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone. Un impatto violentissimo che ha spezzato la vita del 23enne residente ad Alatri. Inutile ogni soccorso da parte del personale Ares 118. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.