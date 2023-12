Massacra di botte i genitori a Natale: fermato e allontanato dai carabinieri

Un Natale di botte e violenze, interrotto solo dall’intervento dei Carabinieri. Accade a Verbania, dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno adottato un provvedimento d’urgenza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai propri genitori, nei confronti di un giovane responsabile di atti di violenza nei loro confronti.

I militari sono intervenuti infatti nei giorni immediatamente antecedenti la festività in un’abitazione situata sulle colline verbanesi dove era stata segnalata una violenta lite familiare. Nella casa i carabinieri hanno trovato ad attenderli una coppia vistosamente agitata, con evidenti segni di un’aggressione fisica. I due malcapitati hanno raccontato ai Carabinieri di essere stati aggrediti dal proprio figlio che, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione si era scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni.

All’arrivo dei carabinieri il giovane non era in casa. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciarlo poco lontano dall’abitazione, nascosto in una via secondaria, probabilmente in attesa che i carabinieri si allontanassero. Il ragazzo era in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e per tutto il tempo ha continuato ad avere scatti d’ira e rivolgere frasi ingiuriose nei confronti dei propri genitori. Così, vista la gravità della situazione, i militari hanno provveduto, su concorde parere del Magistrato di turno, ad allontanarlo dalla casa familiare