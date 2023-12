Morta l'anziana colpita da malore dopo aver ricevuto una bolletta da 15 mila euro

E' morta la vigilia di Natale Caterina Giovinazzo, la donna di 88 anni ricoverata in ospedale a Sanremo dopo aver ricevuto una bolletta dell’acqua da 15.339 euro, per un errore poi ammesso da Iren. Si era trattato infatti di un’erronea lettura del contatore sulla bolletta del periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e automaticamente pagata dall’istituto di credito. Come anticipato oggi dai quotidiani locali, la famiglia dell’88enne chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda: l’anziana si sarebbe infatti sentita male pochi istanti dopo che la nuora le aveva letto i dati della bolletta. Era stato in seguito appurato che il consumo massimo dell’abitazione dell’anziana era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro.