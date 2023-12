Prima picchia la madre, poi tenta un furto: 24enne arrestato due volte nel giro di poche ore

Un giovane di 24 anni, di Tolmezzo (Udine), è stato arrestato due volte nel giro di poche ore dai carabinieri. Il primo provvedimento era stato assunto perché aveva picchiato la madre nell’abitazione di famiglia: è stata la donna a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane si è scagliato contro di loro, ferendoli lievemente e venendo immobilizzato soltanto tramite il taser. Portato in caserma, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e percosse. Il magistrato di turno ha disposto tuttavia l’immediata liberazione. Trascorse poche ore, il 24enne è stato sorpreso da una pattuglia mentre cercava di introdursi furtivamente in un’abitazione. Anche in questo caso si è opposto all’arresto con calci e pugni. Una volta in cella ha preso a testate il muro ed è stato ricoverato in ospedale dove ha colpito una parete con violenza, rompendosi un piede.