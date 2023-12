La premier Meloni non sta bene, conferenza di fine anno slitta al 4 gennaio. Ecco cos'è la sindrome otolica

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è affetta da sindrome otolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Il premier, secondo quanto si apprende dai suoi collaboratori, è comunque in via di miglioramento dopo una visita dell’otorino, che le ha effettuato una «manovra» curativa. Meloni ha iniziato ad avere questo disturbo, i cui sintomi sembravano inizialmente legati a uno stato influenzale, l’altro ieri. Il premier porta ora un collare per tenere ferma la testa, poiché la sindrome otolitica provoca vertigini. Fra gli altri sintomi avvertiti da Meloni vi è anche la nausea.

Cos'è la sindrome otolitica

Si tratta di una vertigine benigna, facilmente curabile riposizionando gli otoliti nella zona dell'orecchio in cui non provocano vertigini. Ciò è reso possibile attraverso alcune manovre eseguite dal medico: si tratta di una serie di movimenti del corpo e della testa che consentono il riposizionamento degli otoliti.