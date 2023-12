Uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco per strada a Bari

Un uomo di 42 anni è stato ucciso questa mattina a Bari dopo le 9 nelle vicinanze della sua abitazione in via Bux, strada del quartiere Libertà di Bari. La vittima, di cui non è stato reso noto il nome, era in sella a una moto quando è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica della questura di Bari che indagano sull'accaduto.