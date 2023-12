Caso Verdini junior, il gip: “Condotte illecite degli indagati nonostante indagini e perquisizioni”

Gli «indagati hanno agito con grande spregiudicatezza. I fatti sono gravi ed attuale è il pericolo di reiterazione del reato. Le condotte sono avvenuti in epoca recente, nell’estate/autunno del 2022 e si sono protratte fino ad aprile/maggio del 2023 (epoca a cui risalgono gli ultimi pagamenti alla Inver dei fittizi incarichi di consulenza)». Lo scrive il gip Roma nell’ordinanza di 82 pagine con cui ha disposto i domiciliari per 5 persone, tra cui Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis (anch’egli indagato), nell’ambito di una indagine su alcune commesse in Anas. «Nonostante le indagini in corso e le perquisizioni del luglio dello scorso anno - aggiunge il gip -, gli imprenditori» coinvolti nell’indagine «hanno continuato a coltivare e sostenere il rapporto illecito con i Verdini e di conseguenza con i pubblici ufficiali confermati in Anas, limitandosi ad accorgimenti formali e documentali».