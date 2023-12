Da Silvio Berlusconi a Matteo Messina Denaro, da Gianluca Vialli a Maurizio Costanzo: ecco tutti gli addii illustri del 2023

Da Silvio Berlusconi al fondatore dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, fino alla regina del rock Tina Turner e a Gina Lollobrigida, il 2023 ha conosciuto una lunga lista di morti eccellenti.

Gennaio

- RUSSELL BANKS, 82 anni, prolifico e acclamato romanziere statunitense il cui lavoro ha tracciato la vita interiore delle persone emarginate

- JEFF BECK, 78 anni, chitarrista britannico che è diventato famoso con il gruppo rock and roll degli Yardbirds negli anni '60

- CARDINALE GEORGE PELL, 81 anni, arcivescovo australiano, gigante della Chiesa cattolica, incarcerato per abusi sessuali su minori ma poi scagionato

- LISA MARIE PRESLEY, 54 anni, cantautrice e figlia unica di Elvis Presley, morte a seguito di un intervento chirurgico per dimagrire

- GINA LOLLOBRIGIDA, 95 anni, diva del cinema italiano, una delle ultime icone dell’età d’oro di Hollywood

- LUCILE RANDON, 118, suora francese, era la persona più anziana conosciuta al mondo

- DAVID CROSBY , 81, pioniere del folk-rock americano

Febbraio

- PACO RABANNE, 88, stilista spagnolo famoso per i suoi design eccentrici e le sue fragranze

- PERVEZ MUSHARRAF, 79, politico e generale, ex presidente del Pakistan, autore di un colpo di Stato nel 1999

- BURT BACHARACH, 94, leggendario compositore di successi tra cui 'Walk on By' e 'Raindrops Keep Fallin' on My Head’

- CARLOS SAURA, 91 anni, acclamato regista spagnolo che criticava la dittatura di Franco

- RAQUEL WELCH, 82 anni, attrice americana e sex symbol

Marzo

- KENZABURO OE, 88, romanziere giapponese vincitore del Nobel

- CHAIM TOPOL, 87, attore israeliano noto per il suo ruolo nel classico del 1971 'Il violinista sul tettò

- DICK FOSBURY, 76, atleta che ha rivoluzionato il salto in alto con un salto all’indietro sopra la sbarra, noto come «Fosbury flop», che ha sostituito la sforbiciata

- CLAUDE LORIUS, 91, glaciologo e pioniere della scienza del clima che ha contribuito a dimostrare il ruolo dell’umanità nel riscaldamento globale

- RYUICHI SAKAMOTO, 71, compositore giapponese pioniere della musica elettronica

Aprile

- MARY QUANT, 93, stilista britannica rivoluzionaria e pioniera della minigonna

- AHMAD JAMAL, 92 anni, pianista, compositore e leader di una band statunitense che ha pubblicato circa 80 album e ha contribuito a trasformare il jazz, il pop e l’hip-hop

- MOONBIN, 25 anni, megastar del K-Pop e membro della boy band Astro, trovato morto nella sua casa in un apparente suicidio

- BARRY HUMPHRIES, alias Dame Edna Everage, 89, comica australiana nota per la sua parodia di una casalinga di periferia

- CAROLYN BRYANT, 88, donna americana la cui pretesa di attenzioni non corrisposte da parte dell’adolescente nero Emmett Till portò al linciaggio del ragazzo nel 1955

- HARRY BELAFONTE, 96 anni, superstar della musica americana e attivista

- JERRY SPRINGER, 79 anni, popolare conduttore di talk show Usa

Maggio

- MARTIN AMIS, 73, voce della narrativa britannica moderna

- TINA TURNER, 83, icona rock americana

Giugno

- ASTRUD GILBERTO, 83, cantante brasiliana nota per 'Girl from Ipanemà

- ROBERT HANSSEN , 79, doppio agente americano che ha svelato alla Russia alcuni dei segreti più profondi dell’America

- FRANCOISE GILOT, 101, artista francese e amante di lunga data di Pablo Picasso, dal quale ebbe due figli

- TED KACZYNSKI, 81, conosciuto come 'Unabomber', che ha terrorizzato L’America con una campagna di bombe ventennale mirata a fermare l’avanzata della tecnologia e della società moderna

- SILVIO BERLUSCONI, 86 anni, imprenditore e politico italiano, quattro volte presidente del Consiglio dei ministri, fondatore di Forza Italia, magnate dell’editoria e telecomunicazioni

- CORMAC McCARTHY, 89, colosso della narrativa americana con romanzi tra cui «La strada» e «Non è un paese per vecchi"

- GLENDA JACKSON, 87 anni, attrice e politica britannica premio Oscar

Luglio

- VICTORIA AMELINA, 37 anni, stella nascente della letteratura ucraina, morta per le ferite riportate in un attacco missilistico russo

- MILAN KUNDERA, 94 anni, romanziere ceco-francese critico verso il regime comunista. Tra i suoi libri-simbolo, «L'insostenibile leggerezza dell’essere"

- JANE BIRKIN, 76 anni, cantante e attrice di origine britannica famosa per la sua relazione con il cantautore francese Serge Gainsbourg

- TONY BENNETT, 96, l’ultimo dei classici Crooner americani

- SINEAD O'CONNOR, 56, cantante pop irlandese, conosciuta per il successo mondiale della sua «Nothing Compares 2 U"

- PAUL REUBENS, 70, comico statunitense

Agosto

- WILLIAM FRIEDKIN, 87 anni, regista americano de «L'esorcista» e «The French Connection"

- SIXTO RODRIGUEZ, 81 anni, cantautore americano protagonista del documentario premio Oscar «Searching for Sugar Man"

- BINDESHWAR PATHAK, 80 anni, riformatore sociale indiano e rivoluzionario dell’igiene nazionale, conosciuto come «l'uomo della toilette"

- YEVGENY PRIGOZHIN, 62 anni, fondatore del gruppo di mercenari russo Wagner, ucciso in un incidente aereo dopo aver guidato un ammutinamento contro la leadership militare di Mosca

- MOHAMED AL-FAYED, 92 anni, ex proprietario egiziano dei grandi magazzini Harrods e del Ritz a Parigi, il cui figlio Dodi morì insieme alla principessa Diana in un incidente stradale nel 1997

Settembre

- SALIF KEITA, 76, calciatore del Mali, del Marsiglia e del Saint-Etienne

- MANGOSUTHU BUTHELEZI, 95, principe Zulu e veterano della politica sudafricano

- IAN WILMUT, 79, pioniere dell’embriologia britannico che ha guidato il team che nel 1996 ha creato Dolly, la pecora clonata - FERNANDO BOTERO, 91, scultore colombiano famoso per le sue opere dalle forme voluttuose

- MICHAEL GAMBON, 82, attore britannico, ha interpretato Albus Silente in tanti film di «Harry Potter"

- MATTEO MESSINA DENARO, 61 anni, muore in carcere uno dei più spietati e ricercati boss mafiosi siciliani

- DIANNE FEINSTEIN, 90 anni, politica all’avanguardia soprannominata la «Leonessa del Senato americano"

Ottobre

- HUBERT REEVES, 91, astrofisico franco-canadese, noto per la divulgazione della scienza spaziale

- LOUISE GLUCK, 80, poetessa americana, vincitrice del premio Nobel e Pulitzer

- GISELLE KHOURY, 67, grande dame del giornalismo arabo

- BOBBY CHARLTON, 86 anni, eroe del calcio inglese, vincitore della Coppa del Mondo, leggenda del Manchester United

- LI KEQIANG, 68, premier cinese durante i primi due mandati quinquennali del presidente Xi Jinping

- MATTHEW PERRY, 54, attore americano che interpretava Chandler Bing nella sitcom di successo «Friends», morto dopo una lunga battaglia contro le dipendenze

Novembre

- ROSALYNN CARTER, 96 anni, ex first lady americana che ha sostenuto i diritti umani, la democrazia e la salute pubblica

- HENRY KISSINGER, 100, diplomatico americano, ex consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato sotto Richard Nixon e Gerard Ford, ha contribuito a plasmare il mondo del secondo dopoguerra

- SHANE MACGOWAN, 65 anni, cantautore irlandese, ha guidato la band folk-punk celtica The Pogues

Dicembre

- BULELWA MKUTUKANA alias ZAHARA, 36 anni, la star afro-pop sudafricana, che soffriva di danni al fegato a causa dell’alcolismo, muore in ospedale

- SANDRA DAY O'CONNOR, 93 anni, la prima donna a servire come giudice presso la Corte Suprema Usa, nominata da Ronald Reagan nel 1981

- RYAN O'NEAL, 82 anni, attore statunitense e rubacuori di «Love Story» e «Barry Lyndon"

- WOLFGANG SCHAEUBLE, 81 anni, già ministro delle Finanze tedesco e fra i protagonisti dei negoziati per la riunificazione del Paese

- JACQUES DELORS, 98 anni, ex presidente della Commissione europea, fra i «padri» dell’Unione (AGI)