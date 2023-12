“Tieni il tuo cane al guinzaglio”: anziano preso a calci e pugni in pieno centro a Firenze

Indagano i carabinieri sulla brutale aggressione avvenuta mercoledì pomeriggio in zona Santa Croce, a Firenze. Un 70enne è stato preso a calci e pugni allo stomaco, sulla schiena e infine sulla testa per poi essere scaraventato contro un muro. Autore dell’azione un giovane, ripreso in un video, che è poi fuggito via. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato l’uomo al pronto soccorso con 21 giorni di prognosi. Secondo quanto si apprende, l’anziano sarebbe stato aggredito perchè aveva rimproverato il giovane che non teneva il suo cane al guinzaglio e per questo poteva essere pericoloso. Indagini in corso per identificare l’aggressore.