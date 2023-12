È morto Paolo Graldi, ex direttore del Messaggero e del Mattino

E' morto nella notte a Roma Paolo Graldi, giornalista ex direttore del Messaggero e del Mattino. Nato a Bologna il 27 maggio del 1942, aveva quindi 81 anni. Aveva lavorato come inviato e caporedattore al Corriere della sera, poi al fianco di Sergio Zavoli ed Enzo Biagi, colonna di molti loro programmi televisivi, ed era consigliere d'amministrazione dell'ANSA. Negli ultimi anni aveva continuato sempre a scrivere come editorialista del Gruppo Caltagirone.