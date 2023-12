Gravissimo incidente a Trani: due morti, feriti due bambini

Potrebbe aver avuto un malore l’82enne di Trani Savino Calvano, che ieri sera, sulla strada provinciale 238, mentre era alla guida di un’auto è finito contro un’altra automobile guidata dal 37enne Vincenzo Lafiandra, di Corato. Entrambi, nel tremendo schianto, avvenuto nei pressi dello svincolo Bisceglie-Andria, hanno perso la vita. Lo scontro ha provocato l’ulteriore tamponamento di unaltra auto, con a bordo cinque persone, finita contro quella del 37enne. Lafiandra viaggiava con la sua famiglia, la moglie e i due figli - il più grande di sei anni e la piccola di un anno e mezzo - finiti in ospedale in gravi condizioni.

Il bambino di sei anni è stato dapprima portato al «Dimiccoli» di Barletta, per poi essere trasferito in prognosi riservata al Giovanni XXIII di Bari, anche se, secondo quanto appreso, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture ma non ci sono lesioni a livello toracico e addominale. La piccola di 20 mesi ha fratture craniche, prognosi riservata ma al momento la situazione sembra sotto controllo. Nel primo pomeriggio sarà trasferita al Giovanni XXIII. La mamma ieri sera è arrivata al «Bonomo» di Andria, ma è stata trasferita d’urgenza al Policlinico di Bari per essere operata in chirurgia vascolare. Ha numerose fratture del bacino e delle costole «ma il problema maggiore è della aorta», spiegano i medici. Delle indagini, per chiarire l’esatta dinamica della vicenda, si occuperanno gli agenti della polizia locale. Non si esclude che sulle due persone decedute sia svolta l’autopsia nei prossimi giorni.