Meteo, sarà un Capodanno bagnato. Per la Befana atteso anche il freddo

Brindisi di fine anno bagnato dalla pioggia in gran parte d’Italia mentre sulle Alpi è attesa anche la neve. Il 2023, l’anno più caldo della storia a livello globale, si chiuderà con temperature ancora superiori alle medie del periodo ma qualcosa cambierà proprio sul fotofinish dell’anno: è in arrivo infatti una perturbazione atlantica, collegata a un profondo e violento ciclone centrato sulle Isole Britanniche. Per San Silvestro dunque è prevista pioggia su parte del Nord e sul versante tirrenico. Poi con la Befana potrebbe arrivare un pò di freddo. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle ultime ore del 2023 prosegue l’anticiclone subtropicale con anomalie termiche di +5/8 gradi specialmente sulle zone del Centro-Nord e in montagna: sugli Appennini poche le tracce di neve, che invece è in arrivo sulle Alpi. Se la giornata di oggi, 30 dicembre, si conferma con un clima sostanzialmente uguale a quello di ieri, per il 31 dicembre invece si attende l’arrivo di una perturbazione atlantica, collegata ad un fronte in movimento tra Francia e Germania. Al mattino ci saranno piogge, deboli, su Liguria e Lombardia e qualche debolissima goccia potrà scendere anche su tutto il versante tirrenico, in anticipo rispetto al previsto.

Nel pomeriggio attendiamo una parziale intensificazione dei fenomeni sempre sulle stesse zone e in estensione verso Est, che potrebbe interessare Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sulle Alpi le precipitazioni saranno nevose oltre i 1300 metri, mediamente. Per la serata del 31 dicembre la pioggia cadrà sulle stesse zone che ha raggiunto nel pomeriggio ma i fenomeni saranno un pò più intensi e probabili su Liguria di Levante, Lombardia settentrionale, Alto Adige e Friuli. Poi con l’inizio del nuovo anno invece ci sarà subito un miglioramento con le ultime precipitazioni il primo gennaio al mattino sul Triveneto e sul Basso Tirreno ma dal pomeriggio si apriranno anche delle schiarite e non farà freddo. Il tempo sarà asciutto quasi ovunque salvo all’estremo Sud e in Sardegna meridionale dove sono previsti isolati piovaschi. Infine, le temperature sono previste ancora autunnali fino all’Epifania, quando dovrebbe arrivare un ciclone.