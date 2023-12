Turista scomparso in Basilicata, trovato folgorato vicino a una pala eolica

È stato trovato morto nel pomeriggio, folgorato vicino a una pala eolica, a Campomaggiore (Potenza) Riccardo D’Angeli, di 41 anni, il camperista romano residente a Brunico (Bolzano) del quale non si avevano più notizie da ieri sera. D’Angeli, giunto in Basilicata da alcuni giorni a bordo di un camper, era appassionato di arrampicata sportiva. Ieri sera si era allontanato dal suo camper senza farvi ritorno: le ricerche era cominciate subito, con la partecipazione di Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari. Secondo quanto si è appreso, oggi l’interruzione del flusso di energia elettrica da una pala eolica situata in contrada Serra, a circa due chilometri da Campomaggiore, ha fatto scattare alcuni controlli che hanno portato al ritrovamento del cadavere del turista. I Carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del camperista.