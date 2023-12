Dramma a Capodanno nel Salernitano, gli esplode un petardo tra le mani: 11enne perde un occhio

Era in un parco e aveva tra le mani fuochi pirotecnici e la tragedia si è consumata sotto gli occhi di tutti. Un bimbo di 11 ad Alfano nel Cilento in provincia di Salerno. L’esplosione di un petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all’occhio destro dal quale, secondo quanto accertato più tardi dai sanitari, non potrà più vedere. Il piccolo è stato immediatamente soccorso sul luogo dell’esplosione e trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico eseguito dall’èquipe di oculistica guidata dalla dottoressa Olga Voto, affiancata dal dottor Luigi Filippo Magno. L’occhio gli è stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante il pronto intervento dei medici la vista è andata persa.