Paura in un ristorante di Genova, consuma la cena e al momento di pagare il conto tira fuori il coltello

Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle volanti della polizia a Genova per tentata estorsione, resistenza e tentata evasione.

L'uomo, di origini ecuadoriane, si è presentato nella pizzeria Yam, in salita San Giovanni di Prè, e ha consumato la cena. Al momento di pagare il conto ha tirato fuori un coltello e ha minacciato i dipendenti costringendoli a servirli ancora e gratis. «Se il coltello non basta ho anche la pistola», ha intimato mostrando l’arma tenuta nella cintola. Uno dei camerieri ha chiamato il 112 e subito dopo sono arrivati gli agenti. Il cliente si è scagliato contro i poliziotti che hanno dovuto usare il taser per fermarlo. La pistola è risultata un arma giocattolo. L’ecuadoriano dopo essere stato fermato ha anche cercato di scappare e per questo è accusato anche di tentata evasione.