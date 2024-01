Botti di Capodanno, gravi due donne colpite da proiettili vaganti nel Napoletano

Una donna è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno a Napoli: secondo quanto si è appreso, sarebbe stata colpita all’addome da un proiettile vagante.

E’ accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente segue di alcune ore quello che ha coinvolto un bambino di 11 anni ad Alfano, in provincia di Salerno. Il piccolo stava maneggiando un petardo, che gli è esploso in faccia. Immediati i soccorsi e la corsa all’ospedale: i medici gli hanno riscontrato un grave trauma all’occhio, la cui funzionalità sarebbe stata definitivamente compromessa.

Caso analogo ad Afragola

Una 45enne, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, sarebbe stata colpita da un proiettile vagante alla testa mentre festeggiava il Capodanno con i parenti all’interno di un’abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. Accompagnata al pronto soccorso dal personale del 118, la donna è in pericolo di vita.

È di 36 persone ferite - di cui tre minori - il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia.

Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti tra Napoli e provincia furono sedici, meno della metà.