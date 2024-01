Il deputato Emanuele Pozzolo ferisce a colpi di pistola il genero di un agente della scorta del sottosegretario Delmastro

Ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. E’ accaduto ad una festa di Capodanno nel Biellese: il ferito è il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Alla festa, nei locali della Pro Loco di Rosazza, era presente anche il sottosegretario Delmastro. Il fatto è accaduto intorno all’una della scorsa notte. Il 31enne è rimasto ferito in modo lieve ed è stato dimesso nel corso della giornata.

Secondo una prima ricostruzione il deputato Emanuele Pozzolo stava mostrando la mini-pistola che aveva con sé. Il parlamentare ha il porto d’armi. Il colpo, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito inavvertitamente.

Delmastro: "Ero fuori nel piazzale, ferito sta bene"

Mi trovavo fuori nel piazzale quando è avvenuto il fatto. Stavo ritirando alcune borse con generi alimentari che ci eravamo divisi. Quando sono tornato mi hanno raccontato quando successo». Lo dice all’ANSA il sottosegretario Andrea Delmastro in merito a quanto successo a Rosazza la scorsa notte. «Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi, la mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo e sono rimasto. Per fortuna il ragazzo ferito sta bene, ha dieci giorni di prognosi ed è stato dimesso. Ma la vicenda poteva avere un altro risvolto», ha aggiunto.