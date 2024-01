Spari al veglione, chi è il deputato Emanuele Pozzolo. No vax e No green pass

Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia dalla cui pistola è partito il colpo che ha ferito un 31enne al veglione di Capodanno, è stato protagonista negli ultimi anni più volte di «casi» politici che lo hanno portato alla ribalta. Vercellese, 38 anni, era stato consigliere comunale della Lega Nord prima di passare nel 2019 a Fratelli d’Italia con cui era diventato assessore alle Politiche giovanili del comune piemontese.

Lo scorso anno Pozzolo si era dimesso da assessore dopo la polemica perchè aveva definito «un provocatore» il giornalista Gad Lerner, invitato come oratore ufficiale delle celebrazioni del 25 Aprile a Vercelli. Durante la pandemia, il deputato di FdI si era distinto per la sua posizione apertamente No vax e No green pass. «Cosa autorizza - aveva scritto nel 2021- l’arroganza pseudo-scientifica di chi mette all’indice esseri umani che non intendono sottoporsi a un trattamento sanitario, peraltro di natura sperimentale e che purtroppo fa registrare casi di gravi reazioni avverse, quando non addirittura il decesso fisico, che dovrebbe immunizzare da un virus ma che, nella realtà delle cose, è al massimo equiparabile a una più o meno efficace cura preventiva?». Nel 2019 aveva fatto discutere un suo post su Facebook in cui scriveva «Ecco l’Italia dei parassiti» in polemica con il reddito di cittadinanza, senza notare che il destinatario del suo commento era un cittadino invalido e trapiantato.