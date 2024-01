Tragedia a Capodanno: carabiniere esce di strada, finisce in un canale e muore

Un appuntato dei carabinieri di 41 anni, in forza al comando provinciale di Milano, si è ribaltato con la sua macchina in una roggia con all’interno dell’acqua, nel Lodigiano, ed è morto. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva a gomito lungo la provinciale 140 nelle campagne di Borgo San Giovanni (Lodi). Sul posto, dopo una segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco con ambulanza, automedica e auto infermieristica.

È stato allertato anche l’elisoccorso da Milano che è arrivato a Lodi ma appena i vigili del fuoco hanno potuto raggiungere il conducente, unica persona a bordo, si sono resi conto del fatto che l’uomo era già deceduto. L’uscita è strada è avvenuta a bordo di una Kia Sportage in un tratto di strada provinciale molto stretto e pericoloso.