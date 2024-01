Tragedia a Capodanno, parroco celebra la messa e poi muore in sacrestia. Aveva 49 anni

Ha avuto un malore subito dopo aver celebrato la messa, si è accasciato in sacrestia ed è morto. Don Donato Romano, 49 anni, è deceduto questo pomeriggio, all’improvviso, nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano, in provincia di Salerno. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma non c'è stato niente da fare. Don Donato, originario di Sassano (Salerno), appartenente alla diocesi di Teggiano-Policastro, era già stato parroco ad Aquara, a Montesano sulla Marcellana e cappellano dell’ospedale di Polla.

La notizia della sua morte, e in simili circostanze, ha provocato sgomento tra i fedeli e grande tristezza anche nella comunità di Sassano, dove vivono i suoi familiari. «A nome personale e dell’intera cittadinanza - ha detto il sindaco Domenico Rubino - esprimo il più vivo cordoglio ai familiari e alla diocesi di Teggiano-Policastro».