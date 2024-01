Il femminicidio di Giulia: il papà Gino Cecchettin si affida a un'agenzia di comunicazione inglese

Un’agenzia inglese di comunicazione per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio. L’indiscrezione è riportata dal Gazzettino, che cita il nome della 'Andrew Nurnberg', un’agenzia londinese nota per avere tra i propri clienti scrittori e attori.

La cosa al momento non ha trovato conferma ufficiale da parte della Nurnberg, nè è stata commentata da Cecchettin, che da alcuni giorni si è eclissato dai social, e non rende dichiarazioni pubbliche. Cecchettin aveva annunciato del resto la volontà di elaborare un progetto, una Fondazione, nel nome di Giulia, per diffondere nel Paese la cultura della non violenza e del rispetto delle donne, facendo capire innanzitutto agli uomini che «l'amore non è possesso dell’altra».

Ora la scelta di affidarsi ad un’agenzia di comunicazione, che potrebbe curarne i rapporti con la stampa, ma - si ipotizza - anche aiutarlo nella scrittura, per la letteratura o il cinema, basato sulla storia di Giulia.