La tuta prende fuoco, in Sardegna 75enne muore d'infarto mentre tenta di spegnere le fiamme

E’ stato stroncato da un infarto mentre tentava di spegnere le fiamme che avevano avvolto i pantaloni della sua tuta. Un uomo di 75 anni, Giuseppe Scano, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Furtei, nel sud Sardegna. La scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti a seguito della chiamata dei familiari. Non riuscivano a mettersi in contatto con il parente che non rispondeva al telefono da questa mattina e non apriva la porta di casa chiusa dall’interno.

I vigili del fuoco hanno sfondato una finestra e una volta entrati, insieme con i carabinieri, hanno scoperto il corpo senza vita dell’anziano. Era a terra, in bagno, i pantaloni della tuta bruciati e la casa piena di fumo. Secondo l’ipotesi degli investigatori, una scintilla partita dal caminetto ha incendiato i pantaloni della tuta che il 75enne indossava. L’uomo, terrorizzato, ha raggiunto il bagno per spegnere le fiamme. In quel momento, forse per la paura o per il fumo denso ha avuto un infarto fulminante.