Auto finisce in mare nel Cagliaritano, vittima un 19enne

È un ragazzo di circa 19 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 195 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo che si trovava a bordo dell’auto, finita in mare dopo essere uscita fuori strada, ribaltandosi. Insieme alla polizia locale di Capoterra, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi. E’ temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, al km 9,800, della strada statale 195 «Sulcitana». Sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile.