Camioncino sfiora il balcone che crolla: proprietari vanno a vedere e precipitano dal primo piano

Il rumore sordo di un camioncino passato in via Marcello Bonacchi, a Toritto (Ba), il balconcino al primo piano che crolla e contestualmente i proprietari di casa precipitano nel vuoto. E’ quanto accaduto stamattina in una stradina nel centro storico della cittadina del Barese: il camioncino, di grandi dimensioni rispetto alla strada, avrebbe sfiorato la base del balconcino al primo piano dell’abitazione, facendolo cedere, ma facendo rimanere intatta l’inferriata fissata alla facciata. I proprietari, una coppia 60enne, sentito il rumore franoso, si sono affacciati e, non trovando base d’appoggio a loro insaputa, sono finiti per cadere nel vuoto da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Immediato l’arrivo dei soccorsi degli operatori sanitari del 118 che li hanno trasportati in un ospedale della zona in codice rosso, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

L’intera area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e transennata dagli agenti della polizia locale, per impedire il passaggio pedonale e veicolare. Ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto i carabinieri del comando di Modugno.