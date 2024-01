Clinicamente morta a 39 anni per complicazioni del Covid, dopo 24 minuti "torna in vita"

Lauren Canaday, una donna di 39 anni residente in Virginia e affetta da epilessia, ha vissuto un'esperienza di quasi morte dopo un arresto cardiaco di 24 minuti, presumibilmente scatenato dal Covid-19. Lo rivela il Mirror.

"Sono rimasta in coma per 2 giorni - ha riferito al New York Post - e quando mi sono svegliata ero molto confusa per essere stata intubata e non avevo memoria a breve termine per molti altri giorni", ha dichiarato. "Non ho mai riacquistato la memoria della settimana precedente o della maggior parte del tempo trascorso in terapia intensiva."

Il marito, presente al momento dell'episodio, ha iniziato il massaggio cardiaco e ha chiamato i soccorsi. I paramedici, una volta arrivati, hanno impiegato quattro scosse del defibrillatore per rianimarla. Durante il tempo in cui è stata clinicamente morta, Lauren ha sperimentato una profonda sensazione di pace. Dopo la sua "resurrezione", ha affermato di sentirsi come se avesse iniziato una seconda vita, cambiando prospettiva e accettando di dipendere dagli altri. Gli esami successivi hanno rivelato che aveva contratto il Covid-19 e soffriva di miocardite, che potrebbe aver contribuito all'arresto cardiaco.

Dopo l'esperienza che ha trasformato profondamente la sua esistenza, la donna ha descritto in un'intervista a Newsweek come la sua percezione della vita sia mutata. "Percepisco questo periodo come la mia seconda vita. È come se avessi due compleanni," ha affermato. "Nella mia vita precedente, ero molto indipendente e determinata. Ora, nella mia attuale esistenza, ho acquisito una visione del mondo radicalmente diversa e mi trovo più a mio agio nell'accettare il sostegno e l'aiuto degli altri."

Lauren Canaday ha raccontato la sua esperienza nel libro di memorie “Independence Ave” e sulla piattaforma Substack.