Incendio in un capannone, brutta fine per 1.500 maiali

A Stigliano (Matera), ieri sera, circa 1.500 maiali sono morti a causa di un incendio divampato - per motivi in fase di accertamento - in un capannone, in contrada Arborteto, utilizzato per l’allevamento. Sul posto - una struttura in metallo di circa 450 metri quadrati - sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e un veterinario dell’Azienda sanitaria di Matera. Le carcasse degli animali saranno smaltite nella giornata di oggi.