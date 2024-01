Muore a 27 anni a Grosseto per una meningite fulminante

Un giovane veneto di 27 anni è morto all’ospedale di Grosseto per una meningite fulminante. L’uomo, come riferiscono i giornali locali, era arrivato a metà dicembre a Follonica per trascorrere le festività con la sua ragazza ma dopo alcuni giorni ha accusato un forte malessere che lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima.

Con l’aggravarsi della situazione, è stato portato a Grosseto dove i medici hanno confermato la presenza di un quadro clinico disperato e i segni di una sepsi. Il decesso è avvenuto il 30 dicembre anche se solo se ne è avuta notizia.