Ha presentato una querela in procura contro il deputato Emanuele Pozzolo, a Biella, Luca Campana, il 31enne che la notte di Capodanno è rimasto ferito da un proiettile esploso dalla pistola del parlamentare. Si sono così cristallizzate le condizioni di procedibilità per l’applicazione del reato di lesioni. Campana si è presentato negli uffici della procura in qualità di persona offesa insieme all’avvocato Marco Romanello.