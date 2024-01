Tende cavo d’acciaio per strada ad altezza d’uomo: 24enne arrestato per strage

Una "bravata" che poteva finire in tragedia. la scorsa notte, dopo le 2, tre ragazzi hanno teso un cavo di acciaio in viale Toscana a Milano, da un lato all’altro della strada, e solo l’allarme tempestivo dato da un residente della zona che aveva visto la scena dalla finestra, ha evitato il peggio.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che sono riuscite a rintracciare uno dei responsabili, poco lontano, si tratta di un ragazzo di 24 anni, con precedenti, che domani sarà interrogato dal gip.

E’ stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso il cavo di acciaio, a circa un metro e mezzo da terra. Ai carabinieri ha detto che con gli amici, di cui non ha fornito le generalità, volevano solo divertirsi, una specie di gioco fatto per noia.