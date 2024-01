Tende un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in strada, i carabinieri arrestano un 24enne

Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d’acciaio ad altezza d’uomo in viale Toscana, a Milano, con altre due persone che non sono ancora state identificate.

L'episodio è accaduto la notte scorsa e sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 24enne milanese che ha ammesso la sua responsabilità. A dare l’allarme un uomo che era appena rientrato a casa e ha visto i tre tendere il cavo, se non fosse stato subito tolto dai carabinieri, avrebbe potuto essere micidiale.