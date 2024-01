Infermiera trascinata per i capelli e colpita con pugno in viso: barbarie a Castellammare di Stabia

Strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un violentissimo pugno al viso. Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi ad allontanarsi e spostarsi nella sala d’attesa per consentire ai medici di lavorare. Ennesima aggressione al personale medico infermieristico: questa volta la vittima è una infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli).

L’aggressione è avvenuta mercoledì sera alle ore 20.30 circa, nel pronto soccorso dell’ospedale stabiese. Queste le conseguenze dell’aggressione: la frattura dell’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, suturata con un punto riassorbibile, una vistosa tumefazione al lato destro del volto, una lombalgia post traumatica e un severo stato di agitazione psicomotoria.

La prognosi è di 25 giorni salvo complicazioni. Sono al momento al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire agli autori dell’aggressione. «Siamo stanchi delle violenze - dice il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo - chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio. Arrivati a questo punto la militarizzazione degli ospedali è l'unica strada percorribile. Ogni giorno gli operatori sanitari raggiungo il posto di lavoro per curare e non certo per rischiare la vita. Naturalmente, nel percorso giudiziario che seguirà questo atto di violenza, come azienda ci costituiremo parte civile».

Infermieri a Meloni: "Contro le aggressioni esercito in ospedali"

C'è «un’escalation di brutali violenze contro gli infermieri": lo denuncia uno dei sindacati che li rappresenta, il Nursing Up, che avanza la richiesta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un intervento dell’esercito, con la presenza dei militari negli ospedali. L’ultimo caso, sottolinea Nursing Up in una nota, riguarda una giovane infermiera «la cui unica colpa è stata invitare i parenti dei pazienti, letteralmente esagitati, alla calma, e ad abbandonare gli spazi del pronto soccorso per consentire la presenza del solo personale sanitario. Per tutta risposta, la giovane infermiera, del San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata prima strattonata, poi presa per i capelli, poi addirittura colpita da un violentissimo pugno in pieno volto, riportando tumefazioni sul viso e addirittura un dente rotto. Siamo di fronte ad una delle aggressioni più brutali e vergognose registrate negli ultimi tempi».

«Per il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma, le "aggressioni, rispetto al passato, si sono fatte più frequenti e brutali, e soprattutto prendono di mira, in modo a dir poco vile, le donne. E’ evidente che le leggi che ci sono servono davvero a poco. Parlano i fatti». Secondo il sindacalista «la situazione, soprattutto nelle strutture sanitarie di regioni come la Campania, è diventata insostenibile. I nostri infermieri hanno paura, vivono letteralmente nel terrore. Chiediamo immediatamente l’intervento dell’esercito in realtà come l’Asl Napoli 1 e l’Asl Napoli 3, oppure ospedali a prova di bomba come il San Camillo e il Sant'Andrea di Roma. Chiediamo alla premier Meloni, così come avvenuto per il progetto Strade Sicure, di portare i militari all’interno degli ospedali. Siamo ad un punto di non ritorno. Serve immediatamente la presenza dell’esercito».

De Palma osserva inoltre che «le aziende sanitarie sono responsabili dell’incolumità dei dipendenti .Troppo comodo costituirsi semplicemente parte civile. Laddove esistono le condizioni, le nostre delegazioni territoriali sono pronte a sostenere gli iscritti in battaglie legali dove le aziende sanitarie potrebbero essere citate per danni. E’ arrivato il momento di difenderci da soli, visto che chi dovrebbe tutelare la nostra incolumità, trova solo il tempo di proclami e promesse a vuoto».