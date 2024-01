La Liguria omaggia Gianluca Vialli a un anno dalla scomparsa: in programma eventi tra oggi e lunedì

"Un anno fa ci lasciava un uomo dai grandi valori, una leggenda che ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo: Gianluca Vialli. La Liguria non lo dimentica". Giovanni Toti, governatore della Liguria, ricorda l’ex attaccante scomparso lo scorso anno e annuncia che "stasera il maxischermo della Regione si illuminerà per celebrare il grande campione e Genova l'8 gennaio al Teatro Carlo Felice ospiterà l’unico evento ufficiale in suo ricordo 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Il ricavato della serata servirà per sostenere i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato con la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla SLA". Anche la Juve ha voluto ricordare il suo campione con un video celebrativo diffuso sui social e intitolato "Gianluca Vialli, per sempre", iniziativa simile per la Cremonese dove ha mosso i primi passi ("Luca per sempre con noi") mentre la Sampdoria ha postato un disegno che lo commemora in maglia blucerchiata: "Forever LV". Per le giornate di oggi e domani, fra l’altro, il Museo Samp Doria ha allestito al Ferraris un’esposizione - intitolata "Un uomo, un campione, Gianluca Vialli" - con maglie, palloni, fotografie e numerosi altri cimeli. Nell’ambito della mostra sarà inoltre effettuata una raccolta benefica da destinare alla Fondazione Vialli e Mauro.