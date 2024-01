Lasciato dalla fidanzata, 20enne si getta nel fiume: salvato da due carabinieri

Una delusione d’amore, un tentato suicidio e un rocambolesco salvataggio. Protagonista un ventenne di Premosello Chiovenda, in provincia del Verbano Cusio Ossola che, in un momento di sconforto per essere stato lasciato dalla fidanzata, la notte scorsa ha deciso di farla finita e si è gettato nel fiume Toce. A dare l’allarme il padre del ragazzo che aveva ricevuto l’ultima telefonata del giovane prima del gesto. I genitori sono corsi nel punto indicato dal figlio - la zona del ponte di Cuzzago - e, solo con la luce del cellulare, lo hanno individuato in acqua, in mezzo al fiume, aggrappato a una roccia. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Verbania. In pochi concitati minuti si sono concentrate le azioni che hanno permesso di salvare la vita del ragazzo. Due carabinieri si sono calati dal muro di contenimento alto 4 metri per immergersi nel fiume in condizioni molto difficili per il buio, l’acqua gelida profonda oltre un metro e mezzo e la corrente forte. Formando una catena sono riusciti a raggiungere il ragazzo, ormai quasi privo di sensi e in ipotermia e con il supporto dei vigili del fuoco che lo hanno imbragato sono riusciti a portarlo in salvo. Il giovane e i carabinieri sono stati curati per l’ipotermia all’ospedale Castelli di Verbania.