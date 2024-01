Abusano di una ragazza e la filmano, indagati due pallanuotisti a Genova. Accusati anche di revenge porn

La serata in discoteca, i drink e l'invito a casa. Poi l’aggressione e la violenza sessuale ripresa anche con il telefonino. Autori degli abusi sarebbero due studenti e pallanuotisti genovesi di 22 e 24 anni indagati dalla squadra mobile e dalla procura di Genova.

I due, difesi dall’avvocato Fabio La Mattina e Monica Tranfo, sono accusati di violenza sessuale di gruppo ma hanno sempre ribadito di avere avuto solo rapporti consensuali con la ragazza. Quest’ultima, però, sarebbe finita anche in ospedale dove le hanno riscontrato lividi, segni di morsi, e lesioni compatibili con una aggressione. Le lesioni, ha spiegato lei stessa agli inquirenti, sarebbero state fatte proprio per costringerla ad avere un rapporto con i due. Ma scandagliando i telefonini dei due indagati gli inquirenti avrebbero trovato altri video di rapporti sessuali, in questi casi tutti consenzienti, con altre donne.

Filmati che però gli indagati si sarebbero scambiati facendo scattare l'accusa di revenge porn. Per questo è stata anche affidata una consulenza e nei prossimi giorni ci sarà la discussione nel corso di un incidente probatorio. La vicenda risale al 13 aprile 2022.

La vittima partecipa a una festa in una casa del centro storico insieme a diversi amici, e del gruppo non fanno parte i due presunti violentatori. Beve alcuni drink e raggiunge un’altra compagnia in una frequentatissima discoteca del centro. Qui incontra i due aguzzini che una sua amica conosce. Dopo averla violentata i due le dicono di non raccontare nulla. La giovane trova però il coraggio di andare prima in ospedale e poi a denunciare tutto.