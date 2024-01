“Cosa ti aspetti se esci di casa con la parrucca e la mascherina?”, drag queen 'La myss' aggredita a Torino da 20 ragazzi

La drag queen 'La myss', nota a Torino per le sue esibizioni in tributo alla rapper Myss Keta, «è stata aggredita in pieno centro», nel capoluogo piemontese, da «un gruppo di venti ragazzi poco più che adolescenti». La denuncia dell’aggressione «omobilesbotransafobica», avvenuta nei giorni scorsi, è stata fatta da Arcigay Torino.

La drag queen «si trovava in compagnia di amici quando il gruppo di ragazzini le si è avvicinato e l’ha aggredita fisicamente picchiandola, togliendole i vestiti e ferendo lei e le persone con le quali si trovava in compagnia sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito inermi all’episodio. - è la ricostruzione di Arcigay - La violenza non è stata solo fisica però: mentre attendeva i soccorsi una ragazza del gruppo di aggressori ha detto a La Myss' 'cosa ti aspetti se esci di casa con la parrucca e la mascherina?'

«Nel giro di pochi mesi - prosegue Lara Vodani, presidente di Arcigay Torino . ci troviamo ad assistere all’ennesimo episodio di violenza ai danni della comunità Lgbtqia+, un clima di odio che da nord a sud si sta manifestano in tante città del nostro paese, basti pensare ai saluti fascisti davanti all’ex sede del Msi ad Acca Laurentina. Quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione che la comunità queer vive quotidianamente molteplici forme di discriminazione e violenza in un paese che non garantisce le giuste tutele e pieni diritti a tutte e a tutti. Sono due episodi (Torino e Acca Laurentina, ndr) che sembrano slegati, ma che hanno matrici comuni, il patriarcato e la xenofobia. Fa riflettere il fatto che nessuna delle persone passanti si sia fermata a soccorrere la myss e il suo gruppo di amici».