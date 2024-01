Saluti Romani ad Acca Larenzia, La Russa minimizza: “FdI non c'entra, ma in alcune sentenze quel gesto non è reato”

Il presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa, ha dichiarato al Corriere della Sera che Fratelli d'Italia, è completamente estraneo all'episodio dei saluti romani avvenuti durante la commemorazione delle vittime dell'attentato di Acca Larenzia. La Russa ha sottolineato che il partito non ha alcun ruolo o responsabilità nell'incidente e ha ribadito che FdI ha sempre consigliato ai propri membri di evitare manifestazioni suscettibili di strumentalizzazione.

Riguardo al saluto romano e alla sua possibile qualificazione come apologia del fascismo, La Russa ha enfatizzato il suo interesse "da avvocato più che da politico" evidenziando "l'incertezza su come considerare tali gesti durante commemorazioni di persone defunte. Siamo in attesa per una riunione della Cassazione che potrebbe fornire chiarezza su questo punto". La Russa ha concluso affermando che, come partito, FdI è estraneo a tali manifestazioni e non ha bisogno di dissociarsi da esse.