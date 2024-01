Il "finto" genitore che si presenta a scuola a prendere il figlio: nessun allarme, solo un caso di omonimia

Sarebbe stata una quasi perfetta omonimia tra due studenti, e la loro appartenenza alla stessa classe e sezione - ma uno è nelle elementari e l’altro nelle medie - a provocare l’allarme in una scuola di Borgo Valbelluna (Belluno) e una comunicazione urgente a tutti i genitori da parte del dirigente. Un uomo si era presentato nel plesso scolastico dicendo di essere il padre di un alunno, e chiedendo di farlo uscire da scuola prima del termine delle lezioni. Gli insegnanti della classe in cui il bambino è iscritto, però, non riconoscendolo, avevano allertato i vertici dell’istituto, e l’uomo si era allontanato. In realtà il genitore era «autentico», ma di un altro ragazzino, suo omonimo. Una verifica dei carabinieri, ai quali l’episodio era stato denunciato, ha permesso oggi di chiarire l’accaduto facendo così rientrare l’emergenza sociale che si era generata