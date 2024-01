Padova, l'assurda morte della piccola Beatrice Angela Gobbo: uccisa a 5 anni in pochi giorni da un virus

Si chiamava Beatrice Angela Gobbo, aveva 5 anni, ed è morta giovedì scorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova. Prima del ricovero stava bene, nessuna sintomatologia, ha passato il Capodanno a casa di amici con i genitori. Il primo dell’anno è comparsa una febbre alta improvvisa. Corsa al pronto soccorso pediatrico della città. Ma la situazione ha consigliato ai sanitari il trasferimento in ospedale, dove è rimasta in reparto per due giorni sotto osservazione prima che interevenissero alcune complicanze. Il 4 gennaio alle 12,45 è stato dichiarato il decesso. Le condizioni del suo piccolo organismo, provato dal virus, hanno impedito la donazione degli organi