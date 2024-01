"Mistero" su un uovo gigante in Salento: è tre volte più grande di uno normale

In una piccola fattoria nel cuore del Salento, l'Epifania ha portato un dono insolito: una gallina ha deposto un uovo straordinariamente grande. L'uovo in questione, mostrato con orgoglio sui social dall'allevatore stesso, pesa ben 193 grammi, più del triplo di un normale uovo medio di 60 grammi.

Il curioso episodio ha attirato l'attenzione dei social media nel giorno dell'Epifania. L'allevatore ha sottolineato che, in tanti anni di produzione, non aveva mai visto un uovo di gallina così grande.

Ma come si spiega un tale prodigio? Il responsabile dell'allevamento, situato nel sito di produzione biologica della Fattoria La Vegliese, in provincia di Lecce, attribuisce l'eccezionale dimensione dell'uovo alle buone pratiche di allevamento seguite da oltre vent'anni. Tuttavia, riconosce anche che occasionalmente, una gallina può deporre uova più grandi del normale, spesso contenenti due tuorli o addirittura un altro uovo al loro interno.

Alcuni utenti sui social hanno chiesto di vedere l'uovo aperto per svelare il mistero del suo contenuto, ma al momento rimane il "mistero". Ciò che è certo, tuttavia, è che questo uovo gigante non ha battuto il record mondiale. Il primato per l'uovo più grande risale addirittura al 1956, quando una gallina del New Jersey, negli Stati Uniti, depose un uovo impressionante di 454 grammi.