Strage di erba, Olindo Romano soddisfatto dopo riapertura processo: “Ora l'assoluzione”

«Sono contentissimo». Olindo Romano ha espresso a uno dei suoi legali che l’ha incontrato nel carcere di Opera la soddisfazione per la riapertura del caso di Erba. Romano è apparso «un po' spaesato», viene riferito dall’avvocato e tutore Diego Soddu, in relazione al nuovo scenario che si apre a 17 anni dalla strage, con la celebrazione del processo che potrebbe cancellare la condanna all’ergastolo. Tuttavia ha manifestato la sua gioia e la speranza per lo spiraglio che si apre dopo una lunga battaglia della sua squadra di difensori. «Ora vogliamo l’assoluzione, non ci fermiamo, andiamo dritti verso l’obbiettivo» dice Soddu.