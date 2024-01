Tumori, un test del sangue fa una diagnosi precoce su 18 tipi che colpiscono uomini e donne

Verso un "test diagnostico a ampio spettro" basato su un prelievo (e su 10 proteine specifiche per lui e per lei), in grado di individuare 18 diversi tipi di cancro in fase iniziale, che rappresentano tutti i principali organi del corpo umano. È la promessa che arriva da uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Oncology e condotto da Ashkan Afshin della Novelna Inc di Palo Alto, California.

I risultati potrebbero dare il via a una nuova generazione di test di screening per la diagnosi precoce dei tumori, soprattutto perché esistono molte differenze sesso-specifiche nel cancro, tra cui l’età di insorgenza, i tipi di cancro e le alterazioni genetiche.

Il cancro causa un decesso su 6 nel mondo, con quasi il 60% di questi decessi per tumori per cui non esiste un test di screening. Inoltre, anche i test di screening esistenti presentano notevoli svantaggi, tra cui invasività, costo e bassi livelli di precisione per le malattie allo stadio iniziale.

I ricercatori hanno raccolto campioni di plasma da 440 persone con diagnosi di 18 diversi tipi di cancro prima del trattamento e da 44 donatori di sangue sani. Hanno quindi misurato più di 3000 proteine fortemente associate ai tumori, utilizzando una tecnologia che impiega anticorpi. In una prima fase hanno fatto il rilevamento della firma biologica di qualsiasi cancro, poi l’identificazione del tessuto di origine e i sottotipi di cancro. Infine gli esperti hanno selezionato un pannello di 10 proteine specifiche per uomo e donna in grado di discriminare tra i pazienti oncologici e le persone sane.

Queste firme proteiche differiscono significativamente tra uomini e donne e sono probabilmente specifiche per tutti i tipi di cancro. Queste proteine sono in grado di rilevare malattie di stadio I-III e tutti i tipi di cancro, ma sono particolarmente efficaci nel rilevare malattie allo stadio iniziale. Hanno identificato il 93% dei tumori di stadio 1 tra gli uomini e l'84% tra le donne, con pochissimi falsi negativi e falsi positivi. Un pannello di 150 proteine è stato in grado di identificare il tessuto di origine della maggior parte dei tumori in oltre l’80% dei casi. Lo studio, concludono gli esperti, evidenzia che piccole quantità di proteine nel sangue sono indicative di malattie precancerose e allo stadio iniziale prima che un tumore abbia ancora un impatto sistemico sostanziale