Oltre 370mila candidature al concorso per diventare prof, e quasi 70mila per infanzia e primaria

Sono oltre 370 mila le candidature per diventare docenti nelle scuole medie e superiori. Per il concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, infatti, sono state inoltrate 303.687 domande. Per quello dedicato alle scuole dell’infanzia e primaria, invece le domande inoltrate sono state 69.117, secondo quanto ANSA apprende dal ministero dell’Istruzione.

Cosa prevede il concorso

ll concorso prevede una prova scritta con domande a risposta multipla e una prova orale. Nello scritto, i candidati avranno a disposizione due minuti per rispondere a ciascuna delle 50 domande, per un totale di 100 minuti. Per la prova orale, la durata sarà di 30 minuti per l’infanzia e la scuola primaria, e di 45 minuti per la scuola secondaria. L’orale includerà la simulazione di una lezione.