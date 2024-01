Asportato a Bari un tumore di 50 chili dall'addome di una 66enne

Un tumore pesante 50 chili è stato asportato all’istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari dall’addome di una paziente di 66 anni. L’operazione è stata effettuata dall’équipe di Chirurgia generale diretta dal dottor Aurelio Costa.

«E' un raro caso di chirurgia oncologica - spiega il direttore generale dell’istituto oncologico - Alessandro Delle Donne - che richiede un’elevata esperienza nella gestione clinico-chirurgica, per l’estensione della massa tumorale che occupava completamente l’addome infiltrando il rene sinistro, il colon sinistro il pancreas sinistro, gli annessi uterini e parzialmente il diaframma. La completa e integra asportazione in blocco unico, in un intervento di quattro ore, ha rappresentato elemento indispensabile e determinante per una più alta possibilità di guarigione dalla neoplasia».

«La paziente - afferma il dottor Costa - una donna di 66 anni, da circa un anno aveva notato un aumento di volume dell’addome associato a disappetenza e conseguente dimagrimento». I sarcomi retroperitoneali sono tumori rari e costituiscono circa il 10-15% dei sarcomi dei tessuti molli, vale a dire solamente l’1% di tutti i tumori. Spesso si tratta di voluminose lesioni, in media di 10 centimetri di dimensione, che possono raggiungere ragguardevoli estensioni fino anche ad occupare l’intero addome.