Auto investe mamma con due bambini a Trento, tutti gravi in ospedale

Una donna con due bambini, di cui uno in passeggino, è stata investita da un auto mentre percorreva il marciapiede lungo via Einaudi, a Trento.

L'incidente, di cui non sono ancora chiare le cause, è avvenuto poco dopo le 8. Le persone ferite, trasferite all’ospedale di Trento in codice rosso, sono tre: la mamma di 31 anni e i due figli, rispettivamente di 8 anni e quattro mesi.

Dalle prime ricostruzioni, l’auto stava procedendo sulla corsia di marcia opposta a quella dove si trovava il marciapiede, quando ha sbandato durante una svolta e ha travolto la mamma e i due bambini.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso con diverse ambulanze e due automediche, assieme ai vigili del fuoco di Trento e agli agenti della polizia locale, a cui sono affidati i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico.