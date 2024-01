Bianca Berlinguer: "La mia redazione fa un lavoro ottimo e prezioso". La precisazione dopo il fuorionda di "Striscia"

«La mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile": Bianca Berlinguer apre la puntata di stasera di Prima di domani, in access prime time su Rete4, con «una piccola digressione personale», una precisazione dopo il fuorionda trasmesso ieri sera da Striscia la notizia in cui si lamentava della sua squadra, dei pezzi e paventava la possibilità di lasciare.

«Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente, che riguarda la mia redazione, perché ieri sera Striscia la notizia, che fa Striscia la notizia, quindi niente da eccepire - dice la giornalista - ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione È sempre Cartabianca in cui mi lamentavo della mia redazione, come può sempre accadere come potete immaginare negli attimi prima che parta la diretta, e sembrava che io non la apprezzassi. Invece chiaramente questo mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene».