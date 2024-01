Tragedia sfiorata all’interno di un ristorante cinese a Fiumicino. Alle 20.35 di oggi è crollato il controsoffitto del locale che si trova in via delle Meduse. All’interno del ristorante c'erano in totale 25 persone, tre di queste sono rimaste ferite e sono state trasportate dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e polizia.