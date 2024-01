Dopo due giorni di agonia muore la donna accoltellata dal marito

E’ morta ieri sera la donna di 65 anni, accoltellata dal marito, 71 anni, mercoledì scorso dentro la loro casa in via Galluppi a Torino. Lo confermano i portavoce dell’ospedale Molinette dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Trenta le coltellate che le aveva inferto il marito, al termine di una violenta lite, che aveva convinto i vicini a chiamare un ex collega dell’uomo, che aveva poi allertato i soccorsi dopo la confessione dell’omicida. Troppo l’accanimento sul corpo della donna perché potesse salvarsi, nonostante gli interventi effettuati in ospedale, ieri sera il decesso.